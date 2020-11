H.N. War ja so nicht zu erwarten 🤬 https://t.co/5geNUowfpe vor 10 Minuten Gerardo Barco RT @Tagesspiegel: Nach dem Berliner Corona-Warnsystem gilt heute an drei Schulen Alarmstufe Rot. Die Gewerkschaft #GEW und der Landesschüle… vor 15 Minuten elke martin RT @Tagesspiegel: Nach dem Berliner Corona-Warnsystem gilt heute an drei Schulen Alarmstufe Rot. Die Gewerkschaft #GEW und der Landesschüle… vor 26 Minuten DIGIdags RT @neothinksw: Berechtigte Sorge vor Corona-#Infektion : Müssen Berlins Schulen jetzt auf digitalen Unterricht umstellen? #BildungAberSich… vor 31 Minuten TamaraKL RT @Tagesspiegel: Nach dem Berliner Corona-Warnsystem gilt heute an drei Schulen Alarmstufe Rot. Die Gewerkschaft #GEW und der Landesschüle… vor 32 Minuten Tagesspiegel Nach dem Berliner Corona-Warnsystem gilt heute an drei Schulen Alarmstufe Rot. Die Gewerkschaft #GEW und der Landes… https://t.co/7GaiImTZfc vor 33 Minuten