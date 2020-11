07.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Mit seinem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania hat Joe Biden die US-Wahl 2020 entschieden. Auch das umkämpfte Nevada fiel am Samstag an ihn. Das sind die Ergebnisse im Rennen ums Weiße Haus, soweit sie vorliegen. Der Demokrat Joe Biden hat nach Auszählung fast aller Stimmen das Rennen ums Weiße Haus für sich zu entscheiden. Am Samstag sicherte er sich die 20 Wahlleute aus Pennsylvania und knack...