07.11.2020 ( vor 5 Tagen )



Ermittler in Lyon haben einen Verdächtigen festgenommen, der vor einer Woche auf einen Priester geschossen haben soll. Die Tat ereignete sich kurz nach dem Terroranschlag in Nizza. Eine Woche nach den Schüssen auf einen Priester in Lyon haben die Ermittler Medien zufolge einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-jährige Mann habe die Tat gestanden, berichtete die französische Nachrichtenagentur A... 👓 Vollständige Meldung