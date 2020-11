Der Teil-Lockdown ist in Kraft, die gemeldeten Corona-Fälle pro Tag in Deutschland steigen aber weiter. Auch am Freitag meldet das RKI wieder einen...

Der Teil-Lockdown ist in Kraft, die gemeldeten Corona-Fälle pro Tag in Deutschland steigen aber weiter. Auch am Freitag meldet das RKI wieder einen...

Fallzahlen: Erstmals mehr als 20.000 Corona-Neuinfektionen an einem Tag Nach einem Höchstwert am Donnerstag folgt am Morgen direkt der nächste. Erstmals verzeichnet das Robert Koch-Institut mehr als 20.000 neue Fälle in...

stern.de vor 3 Tagen - Computer