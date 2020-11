09.11.2020 ( vor 4 Stunden )

Mit viel Nebel und wenig Sonne startet die Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Vor allem am Montagmorgen dominieren dichte Wolkenfelder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Ab dem Vormittag sei gebietsweise mit Auflockerungen zu rechnen. Es weht ein schwacher Wind aus S