09.11.2020 ( vor 3 Stunden )



In Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine Hinweise auf eine mögliche Aktion von Maskengegnern bei Schulkindern. "Wir haben noch keine Rückmeldung, dass in irgendeiner Art und Weise irgendjemand versucht hat, Schüler anzusprechen", sagte die Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) In Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine Hinweise auf eine mögliche Aktion von Maskengegnern bei Schulkindern. "Wir haben noch keine Rückmeldung, dass in irgendeiner Art und Weise irgendjemand versucht hat, Schüler anzusprechen", sagte die Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 👓 Vollständige Meldung