09.11.2020 ( vor 3 Stunden )

NRW- Innenminister Herbert Reul (CDU) hat vor dem Karnevalsauftakt am 11.11. an alle Bürger appelliert, die Karnevalshochburgen zu meiden. "Auch wenn in diesem Jahr alles anders ist und die offiziellen Feiern zum Start in die fünfte Jahreszeit ausfallen, kann ich jedem Jecken nur dringend raten: Blei