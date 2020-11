Quelle: DPA - vor 13 Stunden



Aufarbeitung nach «Querdenken»-Demo in Leipzig gefordert 01:22 Leipzig, 09.11.20: Eine große «Querdenken»-Demonstration in Leipzig mit unzähligen Verstößen gegen Hygieneregeln hat im Bund und in Sachsen den Ruf nach Konsequenzen laut werden lassen. Am Samstag hatten im Zentrum der Stadt mindestens 20 000 Menschen gegen die Corona-Beschränkungen...