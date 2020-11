09.11.2020 ( vor 2 Stunden )



In der Nacht des 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen, Menschen wurden gequält und getötet. Wie Augsburg erstmals im digitalen Format des Pogroms gedachte. In der Nacht des 9. November 1938 brannten in Deutschland die Synagogen, Menschen wurden gequält und getötet. Wie Augsburg erstmals im digitalen Format des Pogroms gedachte.