12.11.2020 ( vor 18 Stunden )



Nach 25 Jahren in Haft ist ein siebenfacher Mörder in der Justizvollzugsanstalt in Straubing gestorben. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um Fremdverschulden ausschließen zu können. Es gebe bislang aber keine Nach 25 Jahren in Haft ist ein siebenfacher Mörder in der Justizvollzugsanstalt in Straubing gestorben. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat nach Angaben eines Sprechers vom Donnerstag ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, um Fremdverschulden ausschließen zu können. Es gebe bislang aber keine 👓 Vollständige Meldung