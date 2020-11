13.11.2020 ( vor 6 Stunden )



Peter Sutcliffe brachte in England 13 Frauen um. Nun starb er in einem Krankenhaus, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Obwohl vorerkrankt, wollte sich der 74-Jährige nicht behandeln lassen. Der als "Ripper von Yorkshire" bekannt gewordene Serienmörder Peter Sutcliffe ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus in Durham, wie die Strafvollzugsbehörde mitteilte... 👓 Vollständige Meldung