16.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Leipzig (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich vor dem Endspiel um den Gruppensieg in der Leipzig (dpa) - DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat sich vor dem Endspiel um den Gruppensieg in der Nations League erneut sorgenvolle Gedanken über die Nationalmannschaft gemacht und dabei auch über die Zukunft von Joachim Löw gesprochen. "Am Ende des Tages müssen wir alle uns an Ergebnissen messen las 👓 Vollständige Meldung