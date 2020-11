16.11.2020 ( vor 5 Stunden )



In In Berlin ist ein Feuer in einem U-Bahnhof in Zehlendorf ausgebrochen und hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Offenbar wurde eine Person bei dem Brand schwer verletzt. In Berlin-Zehlendorf hat sich ein Feuer bis ins Dach des U-Bahnhofs Onkel Toms Hütte ausgebreitet. "Wir müssen aufwend 👓 Vollständige Meldung