16.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Die besonders von hohen Infektionszahlen betroffenen Landkreise in Sachsen wollen sich möglichst rasch über schärfere Corona- Die besonders von hohen Infektionszahlen betroffenen Landkreise in Sachsen wollen sich möglichst rasch über schärfere Corona- Maßnahmen absprechen. Einen konkreten Zeitplan, wann welche Maßnahme umgesetzt wird, gibt es noch nicht, wie ein Sprecher des Landratsamtes Erzgebirgskreis am Montag auf Anfra 👓 Vollständige Meldung