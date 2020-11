Christian Weilmeier RT @dpa: Guten Morgen! Heute u.a. wichtig: Bundestag und Bundesrat stimmen über Infektionsschutzgesetz ab - Demos in Berlin, nach dem Autog… vor 8 Minuten WESER-KURIER Um das neue #Infektionsschutzgesetz schnell wirksam werden zu lassen, kommt der Bundesrat zu einer Sondersitzung zu… https://t.co/AmrhgVSRMl vor 14 Minuten Stephan Dreyse Heute fällt die Entscheidung zum Infektionsschutzgesetz https://t.co/9bbUVfj2uS Über @updayDE gesendet vor 26 Minuten Allgemeine Zeitung Am Mittwoch stimmen Bundestag und Bundesrat über Änderungen am Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit Corona ab… https://t.co/pwdhhFZz9d vor 28 Minuten Wiesbadener Kurier Am Mittwoch stimmen Bundestag und Bundesrat über Änderungen am Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit Corona ab… https://t.co/z0Ltp4YjQC vor 28 Minuten Wormser Zeitung Am Mittwoch stimmen Bundestag und Bundesrat über Änderungen am Infektionsschutzgesetz im Zusammenhang mit Corona ab… https://t.co/r3b0bExSmB vor 28 Minuten