Der Mittwoch startet an manchen Orten in Bayern zunächst neblig, tagsüber scheint viel Sonne. In den Niederungen um die Donau und Naab sinkt die Sichtweise wegen des Nebels auf bis unter 150 Meter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, erreichen die Temperaturen an den Alpen 15 Grad.