20.11.2020 ( vor 5 Stunden )

Es grenzt an ein Wunder: Eine Katze hatte monatelang in einer leerstehenden Wohnung gehaust. Die Mieter machten sich aus dem Staub und ließen das Tier zurück. Doch es wusste, zu überleben. Eine Katze soll gut vier Monate alleine in einer verwahrlosten Wohnung in Köln überlebt haben. Der Tierschutzve