Westdeutsche Zeitung Protest gegen Maßnahmen: Demos in Leipzig und anderen Städten gegen Corona-Auflagen https://t.co/cs0Ake89jt https://t.co/BqljdIXZ98 vor 11 Minuten BILD Sachsen-Anhalt DER SORGEN-SAMSTAG IM LIVE-TICKER - Polizei rüstet sich für Demo-Tag in Leipzig https://t.co/F7DRuBzttJ #SachsenAnhalt #Nachrichten vor 38 Minuten BILD Chemnitz DER SORGEN-SAMSTAG IM LIVE-TICKER - Polizei rüstet sich für Demo-Tag in Leipzig https://t.co/mOEkIQfhXm #Chemnitz #Nachrichten vor 43 Minuten