24.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Der Schweizer Andreas Reize soll der neue Leiter des weltberühmten Thomanerchors in Leipzig werden. Der 1975 in Solothurn geborene Reize wurde von der Auswahlkommission nach einem aufwendigen Verfahren vorgeschlagen, teilte die Stadt am Dienstag mit. "Wir freuen uns, mit Andreas Reize einen Kandidat