25.11.2020 ( vor 2 Stunden )



Eine Katze in Not hat die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf den Plan gerufen. Eine Katze in Not hat die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr am frühen Mittwochmorgen auf den Plan gerufen. 👓 Vollständige Meldung