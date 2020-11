Mit seinem mit handgeschriebenen Botschaften verzierten Wagen rammt ein Mann die Absperrung vor dem Bundeskanzleramt. Was passiert jetzt mit dem Täter? Das soll...

Berlin: Vor Bund-Länder-Gipfel – Auto fährt in Tor von Kanzleramt In Berlin ist ein Fahrzeug in das Tor vor dem Kanzleramt gefahren. Weitere Details sind bislang unklar. Auf dem Auto sind Schriftzüge zu sehen. In Berlin ist...

t-online.de vor 2 Tagen - Politik