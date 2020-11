27.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Der Kundenansturm am Schnäppchentag Der Kundenansturm am Schnäppchentag Black Friday hat in mehreren nordrhein-westfälischen Städten zu Problemen mit der Einhaltung der Corona-Regeln geführt. In Bielefeld hätten sich die Passanten an einigen Stellen in der Fußgängerzone so dicht geballt, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten 👓 Vollständige Meldung