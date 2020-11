28.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Die US-Regierung will künftig auch den elektrischen Stuhl oder den Einsatz von tödlichem Gas zulassen. Sonst erfolgen Hinrichtungen meist per Giftspritze. Die US-Regierung will künftig auch den elektrischen Stuhl oder den Einsatz von tödlichem Gas zulassen. Sonst erfolgen Hinrichtungen meist per Giftspritze. 👓 Vollständige Meldung