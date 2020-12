30.11.2020 ( vor 1 Woche )



(dpa) - Online-Boom und City-Frust: Am ersten Adventswochenende zeigt sich der Berlin (dpa) - Online-Boom und City-Frust: Am ersten Adventswochenende zeigt sich der Handel in Deutschland zwischen Umsatzplus und Existenzsorgen. Gerade in den Stadtzentren blicken viele Händler wegen der Folgen der Corona- Krise mit Sorge in die Zukunft. "Die Aussichten für das Weihnachtsgeschäft 👓 Vollständige Meldung