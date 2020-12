01.12.2020 ( vor 13 Stunden )

Als Reaktion auf die weiterhin viel zu hohen Corona-Zahlen gilt ab heute auch in Bayern eine neue und in Teilen auch deutlich strengere Infektionsschutzverordnung. Im Kern setzt die inzwischen neunte Fassung die Beschlüsse um, die Bund und Länder in der vergangenen Woche gemeinsam verabredet haben.