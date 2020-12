ZDF Sport Wie #Atlético die #Bayern knacken will Obenauf in der Liga, aber im #Europapokal zuletzt mit einem Deutschen-Komple… https://t.co/qEjCs2KdCr vor 12 Stunden Sauze RT @miasanrot: Ein gerechtes Unentschieden gegen Bremen sowie ein von Verletzungen gebeuteltes Team machen dem FC Bayern zu schaffen. Denno… vor 5 Tagen Maurice H. Aus S. RT @miasanrot: Ein gerechtes Unentschieden gegen Bremen sowie ein von Verletzungen gebeuteltes Team machen dem FC Bayern zu schaffen. Denno… vor 5 Tagen miasanrot Ein gerechtes Unentschieden gegen Bremen sowie ein von Verletzungen gebeuteltes Team machen dem FC Bayern zu schaff… https://t.co/5274Y01D6M vor 5 Tagen G.O.A.T Gambling Tipster ⚽️ SINGLE 🇪🇺 Champions League ⭐️ Bayern Munich 🆚 Salzburg 👉 Bayern Munich - Over 2.5 team goals 💵 1.44 Smash ❤️ if you’re on! vor 6 Tagen