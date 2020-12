02.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Der Winterdienst in Baden-Württemberg sieht sich gerüstet für die kalte Jahreszeit. So lagern mehr als 190 000 Tonnen Streusalz in den Hallen und Silos der Straßen- und Autobahnmeistereien, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Stuttgart mitteilte. In den Meistereien stehen demnach auch gr Der Winterdienst in Baden-Württemberg sieht sich gerüstet für die kalte Jahreszeit. So lagern mehr als 190 000 Tonnen Streusalz in den Hallen und Silos der Straßen- und Autobahnmeistereien, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums in Stuttgart mitteilte. In den Meistereien stehen demnach auch gr 👓 Vollständige Meldung