03.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Der Zusatzstoff „6PPD“ macht Autogummi haltbarer. Doch in Flüssen tötet das Gift Lachse binnen Stunden. Das haben jetzt Analysen in Seattle gezeigt. Der Zusatzstoff „6PPD“ macht Autogummi haltbarer. Doch in Flüssen tötet das Gift Lachse binnen Stunden. Das haben jetzt Analysen in Seattle gezeigt. 👓 Vollständige Meldung