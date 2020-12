05.12.2020 ( vor 5 Stunden )

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison hat Hannover 96 Aufstiegsaspirant Hamburger SV tiefer in die Krise geschossen. Die Niedersachsen gewannen am Samstag im Hamburger Volksparkstadion mit 1:0 (1:0). Das Tor erzielte Hendrik Weydandt (13. Minute) nach Eckball. In den vorangegangenen vier Spielen wa