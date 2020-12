05.12.2020 ( vor 14 Stunden )



Mit bunt beleuchteten Traktoren haben Landwirte am Vorabend zu Mit bunt beleuchteten Traktoren haben Landwirte am Vorabend zu Nikolaus für Aufsehen gesorgt. Nach Angaben von Dirk Andresen haben sich am Samstag nach Einbruch der Dunkelheit allein in Nordrhein-Westfalen über 1000 Landwirte mit ihren Zugmaschinen beteiligt. Das Bauernbündnis "Land schafft Verbindu 👓 Vollständige Meldung