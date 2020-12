06.12.2020 ( vor 4 Tagen )

Die Fußballstars des FC Bayern München werden wegen der Corona- Pandemie in diesem Advent auf die traditionellen Besuche der Fanclubs verzichten. Das kündigte der Triple-Sieger am Sonntag in einem auf der Homepage veröffentlichten Weihnachtsbrief an die Fans an. Schon der Verzicht auf Zuschauer in de