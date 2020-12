06.12.2020 ( vor 5 Stunden )



Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Baden-Württemberg ist innerhalb eines Tages um 1797 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind damit 166 640 Fälle registriert worden, wie das Landesgesundheitsamt am Sonntag (Stand: 16.00 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Viru 👓 Vollständige Meldung