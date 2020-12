Urbadener Demokratie stärken!? 😂 Was hat eine Erhöhung der Gebühren, die übrigens ein Großteil der Bevölkerung ablehnen, dami… https://t.co/rS36N4BveQ vor 2 Tagen Heinz Kah Rundfunk-Eklat: Scharfe Kritik an CDU in Sachsen-Anhalt https://t.co/Ffm8mBowVe via @tonline vor 2 Tagen Peter Karl Rundfunk-Eklat: Scharfe Kritik an CDU in Sachsen-Anhalt https://t.co/TT3fpoEcps via @tonline Natürlich von den Grünen Abzockern vor 2 Tagen t-online Panorama RT @tonline_news: Göring-Eckardt: Verhalten der CDU "ist unverantwortlich" https://t.co/l7TYOL3Xpg vor 2 Tagen