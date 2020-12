Die Corona-Infektionsrate in Sachsen ist erneut gestiegen. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut für den Freistaat eine Sieben-Tage-Inzidenz von fast 322....

Die bayerische Landeshauptstadt München hat am Dienstag den Inzidenz-Schwellenwert von 200 überschritten. Die Zahl der neuen Infektionen mit dem Coronavirus in...

Doch über Schwellenwert: Giffey: Corona-Infektionen bei Kita-Kindern rückläufig «Kita-Kinder sind keine Infektionstreiber»: Davon ist nicht nur die Familienministerin überzeugt. Doch auch bei den Kleinsten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz...

stern.de vor 6 Tagen - Wirtschaft