09.12.2020 ( vor 2 Tagen )

Die Zahl der Corona-Todesfälle hat einen neuen traurigen Rekord in Deutschland erreicht. Präsident Trump kritisiert die Bundesregierung dafür – während in den USA mehr als 2.500 Menschen pro Tag an dem Virus sterben. Deutschland kann nach Ansicht des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump kein Vorbild im Kampf gegen die Corona- Pandemie sein. "Deutschland wurde immer wieder von meinen unerträg...