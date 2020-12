09.12.2020 ( vor 12 Stunden )



In der In der Türkei breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus – das Land verzeichnet immer mehr Infektionen und Tote. Doch die wirklichen Infektionszahlen könnten noch höher liegen. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 68, 3 Millionen Menschen mit dem Co 👓 Vollständige Meldung