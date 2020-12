Krankheiten: Günther für Corona-Lockdown vor Weihnachten

Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - vor 1 Woche



Corona: Sorge vor Einsamkeit und Ansteckung an Weihnachten 01:09 Die Coronavirus-Pandemie verschiebt laut einer forsa-Umfrage die Stressfaktoren an Weihnachten. Die meisten Menschen belastet die Angst vor der Einsamkeit. Zudem hat jeder Zweite Angst vor Krankheiten an Weihnachten. Weitere Informationen zum Thema gibt’s in unserem Video!