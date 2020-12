11.12.2020 ( vor 1 Tag )



Dichte Wolken, Schneeregen und teils Glätte erwartet Hessen am dritten Adventswochenende. Im Laufe des Freitags ziehen aus Richtung Südwesten leichte Niederschläge über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte - im Bergland sei mit Schnee zu rechnen, in tieferen Lagen mit Schneeregen