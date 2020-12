11.12.2020 ( vor 4 Stunden )

Der Energiekonzern EnBW erweitert seinen Vorstand . Wie das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mitteilte, wird der Verantwortungsbereich "Technik", der bisher von Hans-Josef Zimmer geführt wird, um weitere operative Aufgaben ergänzt und in die zwei neuen Vorstandsressorts "Erzeugungs-Infrastruktur"