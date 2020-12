11.12.2020 ( vor 14 Stunden )



Turbine Potsdam hat in der Frauenfußball-Bundesliga durch einen Kraftakt in der Schlussphase eine Niederlage bei der SGS Essen vermieden. Zum Auftakt des letzten Hinrundenspieltages gewann das Team von Trainer Sofian Chahed 2:1 (0:0), lag dabei aber bis 12 Minuten vor dem Ende noch in Rückstand.