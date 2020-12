12.12.2020 ( vor 4 Stunden )

In weiteren hessischen Kommunen greifen seit Samstag wegen anhaltend hoher Corona Infektionszahlen nächtliche Ausgangsbeschränkungen und Alkoholverbote in der Öffentlichkeit. So dürfen die Menschen unter anderem in Stadt und Kreis Offenbach, aber auch im Kreis Limburg-Weilburg zwischen 21.00 Uhr und