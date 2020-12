Torty RT @Tagesspiegel: Der Dezember ist für den Handel der wichtigste Monat. Mit Sorge wenden sich große Einzelhandelsketten in einem Brief an d… vor 10 Minuten Tagesspiegel Der Dezember ist für den Handel der wichtigste Monat. Mit Sorge wenden sich große Einzelhandelsketten in einem Brie… https://t.co/9zQEPnfFwe vor 16 Minuten Katja Krug RT @butenunbinnen: Auch Bremen verschärft die Corona-Maßnahmen. Ein zeitnaher harter Lockdown mit Lädenschließungen wird immer wahrscheinli… vor 2 Tagen Dr. Quack-Salber 😷 RT @butenunbinnen: Auch Bremen verschärft die Corona-Maßnahmen. Ein zeitnaher harter Lockdown mit Lädenschließungen wird immer wahrscheinli… vor 2 Tagen Michel / ミシェル RT @butenunbinnen: Auch Bremen verschärft die Corona-Maßnahmen. Ein zeitnaher harter Lockdown mit Lädenschließungen wird immer wahrscheinli… vor 2 Tagen buten un binnen Auch Bremen verschärft die Corona-Maßnahmen. Ein zeitnaher harter Lockdown mit Lädenschließungen wird immer wahrsch… https://t.co/090xz2Qklh vor 2 Tagen