13.12.2020 ( vor 51 Minuten )

Thüringen lässt trotz des Lockdowns ab Mittwoch Gottesdienste in der Weihnachtszeit weiterhin zu - allerdings mit Auflagen. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag nach der Schaltkonferenz von Bund und Ländern . Es gebe strenge Einschränkungen, die in Verantwortung der Kirchen umg