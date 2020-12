13.12.2020 ( vor 5 Stunden )



In In Dortmund haben sich viele Personen mit ihren stark motorisierten Fahrzeugen getroffen. Die Polizei ging gegen sie vor – und stellte Verstöße gegen die Corona Regeln fest. Bei einem Einsatz gegen "Autoposer" hat die Polizei in Dortmund am Wochenende Hunderte Platzverweise erteilt. Außerdem gab es 👓 Vollständige Meldung