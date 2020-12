14.12.2020 ( vor 6 Stunden )

Nyon (dpa) - Titelverteidiger FC Bayern trifft im Achtelfinale der Champions League auf Lazio Rom. Borussia Dortmund muss mit dem neuen Cheftrainer Edin Terzic gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla antreten, wie die Auslosung am Sitz der Europäischen Fußball -Union (UEFA) in Nyon ergab. RB Leipzig be