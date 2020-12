@[email protected] RT @isotopp: https://t.co/MGg1ouIOhI "Grundschule in Lichtenberg stellt digitalen Unterricht vorerst ein" Bitte Artikel ganz lesen, Auszüg… vor 2 Tagen Denny RT @isotopp: https://t.co/MGg1ouIOhI "Grundschule in Lichtenberg stellt digitalen Unterricht vorerst ein" Bitte Artikel ganz lesen, Auszüg… vor 3 Tagen 🦇 Head of headless engineering RT @isotopp: https://t.co/MGg1ouIOhI "Grundschule in Lichtenberg stellt digitalen Unterricht vorerst ein" Bitte Artikel ganz lesen, Auszüg… vor 3 Tagen