Quelle: DPA - vor 3 Stunden



Ab heute: Kostenlose FFP2-Masken für Risikogruppen 00:59 Berlin, 155.12.20: Von diesem Dienstag an können rund 27 Millionen Bürger aus Corona-Risikogruppen in Deutschland die ersten kostenlosen FFP2-Masken erhalten. Eine entsprechende Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums soll am Dienstag in Kraft treten. Die Ausgabe der Schutzmasken erfolgt in...