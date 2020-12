Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Kaffehäuser in Wien öffnen wieder - aber nur für Schüler 01:34 Wien, 09.12.20: In Österreichs Hauptstadt, wie auch im ganzen Land, sind corona-bedingt derzeit die berühmten Kaffeehäuser geschlossen. Nun sollen in Wien einige von Ihnen wieder öffnen - allerdings nur für Schüler. Vorgestellt wurde das Projekt am Mittwoch vom Wiener Bildungsstadtrat...