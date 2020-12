15.12.2020 ( vor 12 Stunden )

Borussia Dortmunds Youngster Youssoufa Moukoko feiert im Auswärtsspiel bei Werder Bremen am Dienstagabend sein Startelfdebüt in der Fußball Bundesliga . Dortmunds neuer Trainer Edin Terzic nominierte den 16-Jährigen für die Anfangsformation. Dafür muss Emre Can auf die Bank. Bislang war Moukoko in de