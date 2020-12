15.12.2020 ( vor 8 Stunden )



In ganz Deutschland hat der harte In ganz Deutschland hat der harte Lockdown begonnen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Das öffentliche Leben wird nun in weiten Teilen lahmgelegt. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 73, 2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 👓 Vollständige Meldung